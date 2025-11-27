「ホテル日航ハウステンボス」（長崎県佐世保市ハウステンボス町）の総支配人に、ホテルオークラ福岡の副総支配人を務めた亀山健二さん（57）が9月1日付で就任した。本紙の取材に「お客さまにそれぞれの思い出をつくっていただきたい」と抱負を語った。大分県佐伯市で生まれ、20歳でこの業界に入った亀山さん。1998年にホテルオークラ福岡に入社し、大分、福岡の各ホテルで経歴を重ねた。長崎での勤務は初めて。ホテル日航ハ