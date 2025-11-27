飯塚市中心商店街の歳末大売り出し「永昌会」が29日〜12月2日に開催される。高校吹奏楽部の演奏や子ども向け催しで幅広い年代が楽しめるよう企画した。主催する市商店街連合会の合同販促委員長、新藤峰大さん（49）は「例年以上のにぎわいを期待している」と意気込む。明治時代から続き142回目。本町▽東町▽昭和通り▽しんいいづか▽吉原町の各商店街と「あいタウン」の参加店舗では、商品を割引価格で販売したり粗品を贈呈し