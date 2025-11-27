長崎県内の被爆者4団体の一つ「県平和運動センター被爆者連絡協議会」の川野浩一議長（85）が退任し、新たな議長に川副忠子事務局長（81）が就任したことが26日、分かった。1975年の発足以来、女性の議長は初めて。25日の総会で決めた。川副さんは「被爆者は少なくなるが、その思いを変わらず訴えていく」と抱負を語った。1歳の時に爆心地から2・5キロの長崎市西山の自宅で被爆。発足時からのメンバーで副議長を20年間務め、20