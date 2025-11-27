福岡県福智町伊方の元高校教師白石文紀さん（74）が、幼い頃に見た筑豊の風景を中心に描いた絵画展を28日から添田町の「カフェクロマティック」で開く。友人の炭住（炭鉱住宅）での暮らしもモチーフにし「懐かしいなと思ってもらえたらうれしい」と来場を呼びかける。作品の一つ「懐かしい針の無い時計の想い出」は、田川東高（現東鷹高）で同級生だった岡田裕子さん（73）＝田川市伊加利＝と同窓会で会い、盛り上がった思