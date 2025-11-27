福岡県直方市の画家、川島のぶ子さん（75）が主宰する絵画教室「風の會」の作品展が25日、直方谷尾美術館（同市殿町）で始まった。川島さんと教え子の計22人の力作58点が並ぶ。30日まで。入場無料。2年に一度の開催で、25回目。出品者は小学4年から80歳まで幅広く、油彩画を中心に自由テーマで描かれた個性豊かな作品が楽しめる。1月に78歳で亡くなった山口毬さんの遺作10点も展示。旅先のスペインやリトアニア、ヨルダンなど