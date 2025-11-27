福岡県うきは市吉井町の延寿寺川沿い約800メートルの区間で、「延寿寺曽根のハゼ並木」と呼ばれているハゼの木約130本の紅葉が見ごろを迎えた。地域おこし団体「あ！つまらん会」（佐藤定文会長）が2008年から毎年ライトアップを実施している。一帯は江戸期から大正期にかけて、和ろうそくや口紅の原材料となるハゼの実の産地だった。並木は当時の名残。ライトアップは午後6時から同10時、今月末まで。（後藤潔貴）