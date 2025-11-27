長崎県議会の11月定例会が26日開会し、52億8961万円を追加する本年度一般会計補正予算案や、県の将来像や施策の方向性を示す次期県総合計画案など33議案が上程された。県総合計画案は2026年度から30年度までの指針。有識者や県内21市町などと意見交換した上でまとめ、「こども」「くらし」など五つの柱を掲げる。補正予算案の内容は、引き上げに伴う職員給与費の59億6255万円の増額など。洋上風力関連事業の工場用地として長