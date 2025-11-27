約30年前に長崎市松山町の爆心地公園で発掘された子どもの遺骨について、諫早市の山下信哉さん（70）が26日、「原爆で亡くなった親族のものではないか」と長崎市に調査を依頼した。7月末のテレビ長崎による被爆80年番組で、1996年に平和公園整備事業で発掘された遺骨のことを知ったという。親族は大叔母である毎熊ミヨさんと5歳ほどだった娘の道子ちゃん。現在の爆心地公園付近に住んでいた可能性があり、遺骨の年齢が4〜5歳