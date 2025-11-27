次世代のリーダー育成を目的とした若者の国際会議「ワン・ヤング・ワールド（OYW）」に長崎代表として参加したNPO法人理事の中村涼香さん（25）＝長崎市出身＝が、県庁で大石賢吾知事に面会した。高校生1万人署名活動の元メンバーで、核兵器廃絶を訴える活動を続けており、「世界のさまざまな立場の人たちが平和のために動いていることを知れた、刺激的な日々だった」と語った。中村さんは被爆3世で活水高時代に、高校生平和大