12月7日に告示される福岡県太宰府市長選（同14日投開票）の立候補予定者による公開討論会が今月29日、30日に同市内で行われる。市長選には元市総務部長の高原清氏（62）と元大学職員の藤田敏幸氏（77）、同市議の森田正嗣氏（77）の無所属新人3人が立候補を表明。現職の楠田大蔵市長は不出馬を表明している。討論会には高原氏と森田氏の2人が参加する予定。29日はつくし青年会議所が主催し、午後2時からプラム・カルコア太宰