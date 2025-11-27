佐賀県神埼市は26日、8億559万円を増額する本年度一般会計補正予算案など13議案を発表した。28日に開会予定の市議会定例会に提案する。補正予算案には、返礼品の準備などふるさと納税推進事業に1億8796万円、大雨で被災した農地・農業用施設の復旧事業に2131万円などを計上。会期は12月19日まで。一般質問は同3〜5、8日。また来年10月以降、同市と佐賀市、みやき町で共同運行することが決まったバス路線「江見線」（佐賀市−福