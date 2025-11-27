佐賀市内の平野部の浸水被害軽減策を審議する佐賀市排水対策基本計画検討委員会（委員長・大串浩一郎佐賀大教授）は、年々拡大する気候変動による水害リスクに備えるため、同計画の改訂案をまとめた。流域全体の関係者の力で水害を軽減する「流域治水」の考え方を推進し、公共施設や民家で雨水をためる計画などを新たに盛り込んだ。市河川砂防課によると従来の計画は2014年に策定。1時間当たり64ミリの降雨を想定し、河川改修