福岡県大野城市は25日、3億2297万円を増額する本年度一般会計補正予算案や、来春に開校を予定する不登校対策の「学びの多様化学校」の校名を「みずほ中学校」にする条例改正案など14議案を発表した。12月1日開会の市議会定例会に提案する。