福岡県筑前町の新鮮な野菜やスイーツなどが並ぶ「第1回めがみマルシェ」が29日午前11時〜午後4時、同町三並のコミュニティー広場「みなみ舎古民家」で開かれる。町の魅力を多くの人に知ってもらおうと地元の女性らが初めて企画した。約20店舗が参加。マルシェ限定の弁当やカレー、飲み物のほか手製のアクセサリーやドライフラワーなどを販売し、地元の農家はブロッコリーやレタス、サトイモなど旬の野菜を手頃な価格で提供する