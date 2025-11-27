J1福岡に来季加入する神村学園高のMF福島和毅（18）が26日、鹿児島県いちき串木野市の同校で加入内定会見を行った。ネービーのユニホームに初めて袖を通し「リーグ戦（高円宮杯U−18プレミアリーグ西地区）で対戦した相手のユニホームを着るのは不思議な感じ」と口にした。U−18（18歳以下）など世代別の日本代表経験がある福島は、今夏の全国総体優勝にボランチとして貢献。元スペイン代表のイニエスタさんが憧れで「先輩方か