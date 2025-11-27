人気サッカーアニメ「ブルーロック」のテレビシリーズと映画「劇場版ブルーロック−EPISODE凪（なぎ）−」を網羅した展示会「『ブルーロック展EGOISTEXHIBITIONtheanimation』−ExtraTime−」が福岡市・天神の福岡三越9階三越ギャラリーで開かれている。12月14日まで。アニメの原画や名せりふのパネル、シュートシーンを再現した等身大のフィギュア、キャラクターの身長を体感できるアクリルスタンドなどが並ぶ。