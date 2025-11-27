北九州市小倉北区都心部で、クリスマスマーケットなど八つの催しを一体的に展開してにぎわいを創出するイベント「コクラBEAT」が開かれている。紫川河畔周辺にはツリーのイルミネーションやサンタクロース像、山小屋風の露店「ヒュッテ」が並び、カップルや家族連れなどが連日訪れている。リバーウォーク北九州前の親水広場で21日夜に開幕式典があり、武内和久市長は「人のつながりを大切にして、みんなで一緒に温かく素晴らし