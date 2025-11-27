プロ野球・巨人のリチャード選手が26日、元HKT48の外薗葉月さんと結婚したことを自身のInstagramに直筆で発表しました。リチャード選手は「字僕が書いたんで汚いですがご了承お願いします」とつづると、花嫁をおんぶした写真に直筆メッセージを添えました。「いつも応援して下さる皆様 関係者の皆様へこの度、読売ジャイアンツ砂川リチャードとアーティスト外薗葉月は結婚しますことをご報告させていただきます。これまでありが