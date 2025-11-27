NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.65（+0.70+1.21%） ニューヨーク原油の２０２６年１月限は反発。２７日の米感謝祭の休場を控えて買い戻しが優勢となった。２８日のニューヨーク市場は短縮取引でほぼ休場に近い取引となることから、ポジション調整が中心だった。ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官がウクライナ和平合意で譲歩はしないと述べたことも買い手がかり。リャブコフ氏は