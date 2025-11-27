「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）サンクルー大賞、キングジョージ?世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳとＧ１・３連勝中の仏国馬カランダガンが２６日、東京競馬場のダートコースで５Ｆ７２秒６−４３秒２−１４秒８をマーク。前日に続いて１５−１５の調整を行った。騎乗したロベル助手は「非常に良かった。調教師も動きは柔らかく、素晴らしい状態と言っていたし、芝に関しては実際に歩いてみて軽いと言ってい