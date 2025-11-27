ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５６円台半ばでの推移となっている。感謝祭の休暇に向けて市場も静かになってきている。 ストラテジストは、日本が大きな金融危機に向かう可能性は低いものの、高市首相の新たな財政政策パッケージの後に、日本の資産のボラティリティーが高まる可能性はあると述べている。ただ、本格的な危機は依然として可能性が低いとも指摘。 「今後市場のボラティリティーが激