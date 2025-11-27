※経済指標 ＊新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30 結果21.6万件 予想22.3万件前回22.2万件（22.0万件から修正） ＊耐久財受注（速報値）（9月）22:30 結果0.5% 予想0.6%前回3.0%（2.9%から修正）（前月比) 結果0.6% 予想0.2%前回0.5%（0.3%から修正）（輸送除くコア・前月比) ＊シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）23:45 結果36.3 予想43.9前回43.8 ＊米週間石油