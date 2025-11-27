俳優の吉永小百合（８０）が、自然由来スキンケアブランド「五島の椿」の新ＣＭ「吉永さんと、保湿。」編に出演することが２６日、分かった。２７日から全国放送される。ＣＭでは、橋幸夫さんとデュエットした名曲「いつでも夢を」をバックに、「乾かないことが何より大切だから」と説明。柔らかな朝の光が差し込む部屋で椿にたっぷり水をやり、湿度計を確かめ「肌が潤えば、心も潤うから」と語るみずみずしい日常を演じた。