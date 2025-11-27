本日11月27日（木）、天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンの第6話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第6話では、“殺人事件”と“医師国家試験の漏洩疑惑”が同時発生。有希子（天海）らキントリは捜査二課と協力するも、方針をめぐって正面衝突することに。さらに取調べでは、両事件に関わったと目される被疑者の“つかみどころのない受け答え”に翻弄され続け…。この“暖簾に腕押し”状態の被疑者をイ