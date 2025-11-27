乃木坂46久保史緒里（24）が26日深夜、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に出演し、パーソナリティーとして最後の生放送に臨んだ。27日に横浜アリーナで行われる自身の卒業コンサート2日目公演をもって、グループから卒業する。冒頭から「いったん最後に確認しておくね。寂しい？どう、寂しい？」と何度もリスナーに尋ね、笑った。あらためて「今夜が私の最終回です」と報告。「ラストレターパー