京成電鉄は、成田空港から都心へのアクセスを担う「京成スカイライナー」の片道乗車券と、東京観光に便利な「Tokyo City Pass (通常版)」をセットにした新商品を2025年11月27日(木)より発売します。スカイライナーに東京スカイツリーなどの人気スポット入場券や、東京メトロ・都営地下鉄の乗り放題チケットを組み合わせたことにより、成田空港到着後すぐにスムーズでお得な東京観光が可能。訪日外国人だけでなく、国内在住者も利用