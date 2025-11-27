¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬26Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢6000Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î2²¯4000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ëº£µ¨¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.14¤Ç¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤è¤ê¤â³èÌö¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¸ºÊð¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¡£º£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤¤¤¤¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¤È¯