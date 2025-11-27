プロ野球・巨人の大勢投手が26日、契約更改交渉に臨み、倍増の1億8000万円でサインしました。（金額は推定）「大台だと思ってない。物価が上がってるんで、1億なんて大台じゃないです」とした大勢投手。大台の基準を聞かれると「クリロナ（今季年俸300億以上）くらいじゃないですか」と笑いました。また、プライベートでも仲がいい山崎伊織投手も1億8000万円でサインしたことを知ると、「どこかで差をつけないとなという感じです」