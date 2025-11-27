NPB(日本野球機構)は26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」を開催。パ・リーグで最多勝利投手賞と最多三振奪取投手賞を受賞した日本ハム・伊藤大海投手が喜びを語りました。伊藤投手は今季、27試合に先発登板し、防御率2.52、ソフトバンクの有原航平投手と並び14勝、奪三振は2位の西武・今井達也投手に17個差をつけ195奪三振の成績を挙げました。最多勝利投手賞は2年連続2度目、最多三振奪取投手賞は初受賞となりま