「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）ジャスティンパレスは２６日、栗東ＣＷで泉谷（レースはＣ・デムーロ）を背に半マイルの単走追い。馬なりで４Ｆ５２秒０−３７秒３−１１秒５をマークした。１週前に６Ｆから、当週は半マイルから時計を出すという調整過程は天皇賞・秋と同じ。機敏な動きで好調キープを誇示し、昨年５着のリベンジを狙う。◆杉山晴紀調教師−前走を振り返って。「今までで一番いいスタートを切れた