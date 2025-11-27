「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）昨年２着同着のドゥレッツァは２６日、美浦Ｗでクロミナンス（８歳オープン）と併せ、２馬身先行から直線は外へ。ラストに気合をつけられると、６Ｆ８０秒８−３６秒７−１１秒６のタイムを刻み馬体を並べてフィニッシュした。尾関師は「時計的にはやりたかったくらいできました。欲を言えばうなるような勢いで反応してほしかった。闘争心に火がつきかけて、ついていない感じ。きょう（