ラグビーリーグワン1部の神戸は26日、シーズン開幕を前に、兵庫県庁を表敬訪問した。日本代表の欧州遠征を終えた共同主将のSO李承信が参加。「開幕戦は重要になってくる。そこの勝利だけを考えて準備していきたい」と12月13日の東京ベイ戦（ノエスタ）を見据えた。7〜11月の日本代表戦は、11試合全てで先発出場。絶対的な司令塔として存在感を示し、今月24日に帰国した。オフを挟んで、週明けからチームの練習に合流する予定で、