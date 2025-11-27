「京都２歳Ｓ・Ｇ３」（２９日、京都）紫菊賞２着から巻き返しを狙うサトノアイボリーは２６日、栗東坂路で最終追い。４Ｆ５５秒８−４０秒５−１３秒２でゆったりと駆け上がり、杉山晴師は「調整程度です」と順調な様子を強調した。前走は力強くハナに行った勝ち馬とのたたき合いに惜しくも敗れた。それでもレコード決着の首差なら負けて強し。「テンションが高かったですね。それもあって当該週は気持ちが入らないように楽