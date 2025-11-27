「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）京都大賞典２着のサンライズアースは２６日、池添を背に栗東ＣＷで併せ馬。人馬の呼吸を合わせながら、今にも弾けそうな抜群の手応えで直線へ。体全身を大きく使った力強いフットワークで加速すると、ニュークレド（３歳１勝クラス）に２馬身先着。６Ｆ８４秒０−３８秒０−１１秒４を計時した。鞍上は「躍動感があり、反応も良く、集中して気を抜かないで走れていました。馬体の張りも