札幌・厚別警察署は2025年11月26日、埼玉県川口市に住む中国籍の男（26）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年7月14日、氏名不詳の人物らと共謀の上、不正入手したキャッシュカードを使って札幌市厚別区の郵便局のATMから現金200万円を引き出し、盗んだ疑いが持たれています。特殊詐欺事件のいわゆる“出し子”としての犯行で、調べに対し男は「やったことは事実だが、私もだまされてやった」と容疑を一部否認しています