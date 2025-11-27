Íèµ¨¤³¤½Å·Å¨¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤ë¤«¡£ÃæÆüµåÃÄÆâ¤ä£Ï£Â¤Î´Ö¤«¤é£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î´°Á´¹¶Î¬¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Ï²¤Ïº£µ¨¡¢ÃæÆüÀï¤Ë£²ÅÙÀèÈ¯¤·¤Æ£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£·£µ¤È´°àú¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á£¸·î£±£·Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÂÐÀï¡ÊÃæÆü¤¬±äÄ¹£±£²²ó¡¢£´¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ëº¸ÂÇ¼Ô¡£Æ£Ï²¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½é¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿