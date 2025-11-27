「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）天皇賞・秋８着のタスティエーラは２６日、レーンを背に美浦Ｗで併せ馬。直線早々にシュトルーヴェ（６歳オープン）をパスすると、最後は２馬身突き放して６Ｆ８１秒４−３６秒２−１１秒４をマークした。鞍上は「天皇賞・秋の前と比べるとレベルアップしているのは間違いない」と叩き２戦目の上積みを強調。「具体的な戦略は考えていない。ただ、前走のようによーいどんの競馬にならな