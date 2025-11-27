「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）京都大賞典で重賞初制覇を飾ったディープモンスターが２６日、栗東ＣＷで万全の状態をアピール。前進気勢にあふれた生き生きとした脚取りで直線に向かうと、シャープに加速して６Ｆ８３秒３−３６秒２−１１秒２をマークした。追い切りを見守った池江師は「当週ですし、サラッと。少し力んでいましたが、まずまずの動きでしたね」とうなずく。「前走はジョッキーの好騎乗もありましたが