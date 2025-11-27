27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比440円高の5万120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては560.93円高。出来高は9870枚だった。 TOPIX先物期近は3383.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50120+4409870 日経22