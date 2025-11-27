キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は公務員試験での「ありえない」面接エピソードをお届けする。。試験官の「おおあくび」に途中退席。「予備校の先生に添削してもらった？」という侮辱。極めつけは「一言も話さなかった受験者」の合格だ。香川県の20代女性が不信感を募らせた、理不尽すぎる選考の実態とは――。※※※※面接で「ありえない」と思うような対応をされ、怒り