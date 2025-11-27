年末が近づき、忘年会の知らせが届き始める時期になった。しかし業務外の付き合いを敬遠する人は少なくないようだ。埼玉県の50代女性は、「そもそも忘年会の参加不参加がキャリアに影響すること自体がナンセンス」と指摘する。さらには参加を強制する職場の風潮にも、ある疑念を抱いている。（文：湊真智人）飲み会が嫌でも嬉しそうにしないといけない……会への参加状況がキャリアにつながり得る現状について、女性は次のような考