新たに仕事を覚えるのは、誰にとってもプレッシャーがかかるものだ。ましてや指導役との相性が最悪だった場合、その苦労は増す一方だ。東京都の50代女性（医療・福祉・介護）は、指導役からの心無い一言に深く傷ついた経験があるとして投稿を寄せた。「『向いてない』と言われた瞬間からやる気が無くなりました」知人や友人が「まだ最初なんだから」とフォローしてくれたため、何とか踏ん張れたという女性。しかし現場の厳しさは想