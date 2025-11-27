主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）が公開中の女優・吉永小百合の新ＣＭが、２７日から始まる。以前から出演するスキンケアブランド「五島の椿」で、今回は保湿水を紹介。自らも使っている様子が映し出される。「乾かないことが何より大切」であることを強調。そして「湿度計をよく見るんです」と意外な習慣の徹底ぶりを明かす。「肌が整えば、心も整う」の気持ちで日々の手入れを怠らないという。吉