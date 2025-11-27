◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２６日、来季へ球団初の２年連続沢村賞とＭＶＰ獲得を誓った。「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５」に出席し、「僕もファイターズも大事な１年になる。数字でも気持ちでもチームを引っ張っていく」。今季は１４勝や１９６回２／３などＭＶＰのモイネロを上回る数字も多かったが