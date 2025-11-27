ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝が２６日、高校１年生で国家資格の「宅地建物取引士」（宅建）の資格試験に合格した兄・桃太郎君（１５）を祝福し、大いなる刺激を受けたことを明かした。「本当の天才で、努力家は兄です。兄は子供の頃から頭が良くて、次から次へと資格や習い事などで表彰され、尊敬しています。私も兄に負けないよ