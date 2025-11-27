◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープンプロアマ（２６日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）米ツアー予選会に挑戦する石川遼（カシオ）は、今大会が今季国内最終戦になる。「１００点のラウンドはここ最近１回もないけど、７０点、８０点のラウンドを続けることができている。いい結果は出せなかったけど、悪い結果にはなっていない。そこは自分としては成長できた１か月だと思う」と一定の手応