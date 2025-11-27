アメリカンフットボールで２年ぶり学生日本一を目指す関学大（関西１位）は２６日、全日本大学選手権準決勝（３０日・ヤンマースタジアム長居）の関大（関西３位）戦へ、西宮市内で会見と公開練習を行った。リーグ関大戦（１０月１３日）ではラストプレーでタッチダウンされ、１７―１７の引き分け。ＤＢ加藤圭裕（けいすけ、４年）＝国学院久我山＝は「ＤＢの責任。（今回は）絶対、奥に倒したい」と相手を仰向けにする猛タック