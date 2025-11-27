将棋の羽生善治九段（５５）が２６日、第１９回朝日杯将棋オープン戦２次予選で千田翔太八段を破り、公式戦通算１６００勝（７３１敗、勝率６割８分６厘）を挙げ、自身の最多記録を更新した。終局後、「４０年間やってきた積み重ねが一つの形になって良かったなと思います。一つ一つ勝っていくのが非常に大変なので、その積み重ねで達成できて良かった」と喜びを口にした。歴代２位は大山康晴十五世名人の１４３３勝、３位は谷