◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）追い切り＝２６日、栗東トレセン雄大なフットワークで駆け抜けた。ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースでダノンブギ（３歳１勝クラス）を１馬身追走。リズム良く４コーナーを回り、残り１００メートル付近で並んだ。そこから力強さが増し、６ハロン８１秒３―１１秒４で３馬身先着。安田調教師は「程よく抱