▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２７日５時）【宗谷地方】晴れ後くもり【上川地方】くもり時々晴れ【留萌地方】くもり時々晴れ【網走地方】くもり【北見地方】くもり時々晴れ【紋別地方】くもり時々晴れ【釧路地方】くもり後一時雨【根室地方】くもり後一時雨【十勝地方】くもり後一時雨【胆振地方】くもり後一時雨【日高地方】くもり後一時雨【石狩地方】くもり時々晴れ【空知地方】くもり時々晴れ【後志地方】くもり